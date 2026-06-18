Haberler Yaşam Haberleri Bükreş’ten İstanbul’a trenle turistik sefer
Giriş Tarihi: 18.06.2026

Bükreş’ten İstanbul’a trenle turistik sefer

DIŞ HABERLER
Bükreş’ten İstanbul’a trenle turistik sefer
  • ABONE OL
Romanya devlet demiryolları, Bükreş'ten Türkiye ve Bulgaristan'daki tatil rotalarına günlük direkt yaz seferlerini yeniden başlattı. Biletler 27 eurodan başlıyor. Euronews'teki habere göre bu yaz demiryolu yolcuları Bükreş'ten İstanbul'a, Sofya'ya ve Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarına yeniden aktarmasız trenle seyahat edebilecek. Sezonluk seferler 12 Haziran'da Bükreş-Varna hattının geri dönüşüyle başladı; Sofya ve İstanbul'a doğrudan trenler ise bir gün sonra yeniden faaliyete geçti. Seferler 12 Ekim'e kadar sürecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BULGARİSTAN #SOFYA #TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bükreş’ten İstanbul’a trenle turistik sefer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA