Bükreş’ten İstanbul’a trenle turistik sefer

Romanya devlet demiryolları, Bükreş'ten Türkiye
ve Bulgaristan
'daki tatil rotalarına günlük direkt yaz seferlerini yeniden başlattı. Biletler 27 eurodan başlıyor. Euronews'teki habere göre bu yaz demiryolu yolcuları Bükreş'ten İstanbul'a, Sofya
'ya ve Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarına yeniden aktarmasız trenle seyahat edebilecek. Sezonluk seferler 12 Haziran'da Bükreş-Varna hattının geri dönüşüyle başladı; Sofya ve İstanbul'a doğrudan trenler ise bir gün sonra yeniden faaliyete geçti. Seferler 12 Ekim'e kadar sürecek.