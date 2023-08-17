Haberler Yaşam Haberleri Bulaşık Makinesi Bardakları Neden Çizer? Makinenin Bardakları Çizmemesi İçin Ne Yapmak Gerekir?
Giriş Tarihi: 17.8.2023 16:28 Son Güncelleme: 17.8.2023 16:28

Bulaşık Makinesi Bardakları Neden Çizer? Makinenin Bardakları Çizmemesi İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bulaşık makinelerinde yıkama işleminden sonra karşılaşılan en yaygın sorun bardakların çizilmesidir. Bardakların çizilmesi, bardaklarda geri dönüşü olmayan bir hasardır. Bu bardakların eski haline gelmesi mümkün değildir. Bulaşık makinesinde bardakların çizilme sorununa çok basit şekilde tedbir alabilirsiniz. Bulaşık makinesi bardakları neden çizer, bardakları çizmemesi için ne yapmak gerekir sorularının cevaplarını bilmekte fayda var.

Bulaşık Makinesi Bardakları Neden Çizer? Makinenin Bardakları Çizmemesi İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bulaşık makineleri günümüzün yaygın olarak kullanılan beyaz eşyalarından biridir. Hemen hemen her evde bu elektronik eşya bulunur. Söz konusu beyaz eşya, bulaşıkları yıkarken bardak ya da tabakları çizebilir. Çok basit çözüm önerileri ile bardakların çizilme sorununa tedbir alabilirsiniz. Bulaşık makinesi bardakları neden çizer, bardakları çizmemesi için ne yapmak gerekir sorularının cevabını incelemeniz bulaşık makinesi tedbirlerinde işinize yarayacaktır.

Bulaşık Makinesi Bardakları Neden Çizer?

Bulaşık makinelerinden bulaşıkları aldığınızda bardaklarınızın çizilmiş olduğunu görebilirsiniz. Bu durum basit bir sorun gibi gözükse de can sıkıcı bir durumdur. Esasında sorunun çok basit bir çözümü vardır. Bulaşık makinesi bardaklarınızı çiziyorsa bunun nedeni makinenizdeki tuzun yeterli olmamasıdır.

Bulaşık makinelerinin tahliye musluğunun hemen yanında tuz haznesi vardır. Tuz, sert suyu yumuşatmaya yarayan, bulaşıklarınızın yumuşak su ile yıkanmasını sağlayıp zarar görmesine engel olan bir maddedir. Bu nedenle her bulaşık makinesinde mutlaka tuz olmalıdır. Makine tuz olmadan da çalışır. Fakat bu şekilde çalıştırdığınızda bulaşıklarınız muhtemeldir ki çizilecektir.

Makinenin Bardakları Çizmemesi İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bulaşık makinesinin bardaklarınızı çizmemesi için makineye tuz ilave edilmesi gerekir. Bazı bölgelerde su oldukça yumuşaktır. Bu tür yerlerde bulaşık makinelerinde tuz kullanmaya gerek olmayabilir. Fakat suyun sert olması halinde makinede mutlaka tuz kullanılmalıdır. Tuzun içinde bulunan mineraller suyun yumuşamasını sağlayacak ve bardaklarınızın çizilmesinin önüne geçilecektir. Bulaşık makinesi tuzlarının yapısı sofra tuzlarından daha farklıdır. Bu nedenle mutlaka makine tuzu kullanılmalıdır.

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Bulaşık Makinesi Bardakları Neden Çizer? Makinenin Bardakları Çizmemesi İçin Ne Yapmak Gerekir?
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