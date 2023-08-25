Bulaşık Makinesi E15 Hatası Ne Demek? Bulaşık Makinesinde E15 Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

Bulaşık Makinesi E15 hatası her ne kadar su ile ilgili olsa da makinede nerelerin kontrol edileceğini bilmek önemlidir. E15 hatası bir su sızıntısından ya da pompa tıkanmasından dolayı kaynaklanıyor olabilir ve çözümünün doğru kaynaklardan araştırılması makinenin ömrü için önemlidir. Bu nedenle bulaşık makinesi E15 hatası ne demek, E15 uyarısı neden olur ve nasıl düzeltilir konularında bir rehber içerik hazırlanması zorunlu bir hal almıştır.

Bulaşık Makinesi E15 Hatası Ne Demek?

"E15" hatası bulaşık makinelerinde sık sık görülen hatalardan bir tanesidir ve nedeni bellidir. E15 hatası çoğunlukla su ile ilgili bir problem yaşandığında görülür.

Eğer makinede bir su sızıntısı varsa ya da su doldurmada aksaklıklar yaşanıyorsa makine E15 hatası verebilir. Bu hata her farklı markaya ve modele göre değişiklik gösterse bile genel anlamda bir su problemini ifade etmektedir.

Bulaşık Makinesi E15 Hatası Nasıl Düzeltilir?

Bulaşık makinesindeki E15 hatasını düzeltmek için birkaç yol vardır. Bunlar sırasıyla denenerek yapıldığında büyük ölçüde problemin giderildiği saptanmıştır. Bu adımlar aşağıdaki gibidir.

Eğer makinenin etrafında ya da altında bir su sızıntısı saptanmışsa bu durum suyun makine dışına çıktığının göstergesidir. Su sızıntısının nereden geldiği tespit edilip arıza giderilmelidir. Bu aşamada makineye daha büyük bir hasar vermemek için bir profesyonelden yardım almak doğru olacaktır. Bulaşık makinesine su tam olarak giriş yapamıyor olabilir. Eğer su girişi esnasında bir sıkıntı yaşanıyorsa su vanaları, su giriş hortumu veya su tesisatında bir yanlışlık olabilir. Suyun girişi kontrol edilmeli ve suyun doğru şekilde makine ile buluştuğuna emin olunmalıdır. Eğer bir tıkanıklık söz konusu ise boruların temizlenmesi, bir gevşeme durumu söz konusuysa da sıkılması gerekmektedir. Her bulaşık makinesinin içerisinde bir su sensörü yer alır. Eğer bu sensör görevini doğru şekilde yerine getiremiyor ve suyun seviyesini tespit edemiyorsa E15 hatası alınabilmektedir. Bu gibi durumlarda sensör yüksek ihtimalle ya tıkanmıştır ya da arızalıdır. Suyun makineden boşaltılması esnasında bir sorun yaşanıyor olabilir. Böyle bir durumdan şüpheleniliyorsa su boşaltma borusunun tıkanıp tıkanmadığı kontrol edilebilir. Eğer bir tıkanıklık yoksa ve makinedeki diğer her şey doğru işliyorsa boşaltma pompası arızalı olabilir. Eğer bulaşıklar makineye doğru şekilde yerleştirilmemişse, kapı doğru şekilde kapatılmamışsa ya da kapı tam kapanmıyor ve arada bir gevşeklik kalıyorsa, E15 hatası alınabilir.

Bulaşık Makinesi E15 Çözümü Nedir?

Öncelikle bir üst başlıkta yer alan problemlerin makinede olup olmadığı saptanmalıdır. Bunun ardından ilk önce cihazın kullanım kılavuzuna bakılır ve E15 hatası hakkında o model ve markanın vermiş olduğu bilgiye yönelik işlem yapılır. Bazı kılavuzlarda hatanın nedeni yanında çözümü de yer almaktadır.

Eğer makinenin kılavuzu yoksa veya kaybolmuşsa su sızıntısı kontrol edilmeli, suyun girişi ve boşaltım sistemi incelenmelidir. Tıkanıklık durumlarında tıkanık yerlerin açılması, arıza durumunda ise bir profesyonelden yardım alınması gerekmektedir.

Tüm bu çabalara rağmen hatanın çözümü sağlanamamışsa bulaşık makinesinin satıcısının teknik destek hattı aranabilir ya da üreticiye başvurulabilir.