Bulaşık Makinesi F5 Hatası Ne Demek? Bulaşık Makinesi F5 Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

Bulaşık makinelerinin gösterge panellerinde yanıp sönen hata kodları sayesinde bu beyaz eşyanın çalışma sisteminde herhangi bir sorun olup olmadığı anlaşılabilir. Bu bağlamda ne anlama geldiği sıklıkla araştırılan F5 hata kodu ise genelde bulaşık makinesinin aldığı suyla ilgili olan bir uyarı niteliğindedir. Söz edilen arızanın giderilmesi için ise bulaşık makinesi F5 hatası ne demek, neden olur ve nasıl düzeltilir gibi sorulara cevap alınması önemlidir.

Bulaşık Makinesi F5 Hatası Ne Demek, Neden Olur?

Beyaz eşyalar arasında yer alan bulaşık makinelerinin gösterge ekranları sayesinde belli başlı arızalar hakkında bilgi edinilmesi mümkün olur. Bu arızaların bulaşık makinesinin gösterge ekranına kod halinde yansıdığı görülür. Bulaşık makinesinin gösterge panelinde F5 kodunun görülmesi de bu beyaz eşyanın çalışma sisteminde bir sorun olduğuna işaret edebilir. Dolayısıyla belli başlı markaların bulaşık makinesi modellerinde görülen bu hata kodunun ne anlama geldiği açıklanmalıdır. Bir bulaşık makinesinin gösterge ekranında F5 kodunun yanıp sönmesi, makinenin su girişinde ortaya çıkan sorunun varlığını temsil eder. Çünkü F5 hata kodunun anlamı "bulaşık makinesi su almıyor" şeklindedir. Bu durumun başlıca sebepleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bulaşık makinesinin aldığı su seviyesindeki düşüş

Makinenin su girişinde bir tıkanıklık olması

Bulaşık makinesinin su girişi hortumunun bağlı olduğu vanada bir sorun olması

Makinenin su hortumunda yarık, delik veya çatlak gibi hasarların oluşması

Bulaşık makinesinin program ayarlarında bir sorun olması veya filtrelerde tıkanıklık oluşması

Bulaşık Makinesi F5 Hatası Arızası Nasıl Düzeltilir, Çözümü Nedir?

Bir bulaşık makinesinin gösterge ekranında F5 kodunun yanıp sönmesi bu makinenin su almadığını gösterir. Dolayısıyla F5 arızasının farklı nedenleri olabildiği için bu hata kodu alındığı zaman uygulanması gereken belli başlı adımlar mevcuttur. Bulaşık makinesinin gösterge panelinde F5 hata kodu yanıp söndüğü zaman aşağıdaki uygulamalara başvurulabilir: