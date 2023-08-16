Haberler Yaşam Haberleri Bulaşık Makinesi LE Hatası Ne Demek? Bulaşık Makinesinde LE Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?
Giriş Tarihi: 16.8.2023 16:25 Son Güncelleme: 16.8.2023 16:25

Bulaşık Makinesi LE Hatası Ne Demek? Bulaşık Makinesinde LE Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

Ev işlerini kolaylaştıran cihazlardan birisi olan bulaşık makinesi yanlış kullanımdan ya da gerekli bakımın yapılmamasından dolayı arızalanabilir. Bu arızaların bazılarını kendiniz çözebilirken bazıları için teknik servis desteği almanız gerekmektedir. Böyle bir durumda bulaşık makinesi LE hatası ne demek, neden olur ve bulaşık makinesi LE hatası nasıl düzeltilir gibi araştırmalar oldukça sık yapılmaktadır.

Bulaşık Makinesi LE Hatası Ne Demek? Bulaşık Makinesinde LE Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

Bulaşık makineleri hatalı kullanımdan ya da gerekli bakımın yapılmamasından dolayı hata verebilirler. Bu durumda yapacağınız şey hata kodunu araştırıp evde düzeltebileceğiniz bir durum olup olmadığına bakmaktır. Eğer evde düzeltebileceğiniz bir durum değilse teknik servis çağırmanızda fayda vardır. Makinenizde LE hata kodu görüyorsanız yapmanız gereken şey bulaşık makinesi LE hatası ne demek, neden olur ve bulaşık makinesi LE hatası nasıl düzeltilir, çözümü nedir araştırması yapmak olacaktır.

Bulaşık Makinesi LE Hatası Ne Demek?

Hayatımızı kolaylaştıran elektronik ev aletlerinden olan bulaşık makineleri evdeki işlerin yükünü azaltır. Fakat diğer elektronik eşyalarda da olabileceği gibi bulaşık makinesinde de periyodik bakımlarının zamanında ya da hiç yapılmaması veya hatalı kullanıma bağlı olarak bir süre sonra arızalanabilirler. Eğer bulaşık makinesinin ekranında LE arıza kodu görüyorsanız, olası bir su kaçağını bulaşık makinesinde bulunan su kaçağı sensörü algılamış ve LE arıza kodunu vermiş demektir.

Bulaşık Makinesi LE Hatası Neden Olur?

Bulaşık makinesinin LE hatası vermesi için birkaç neden sıralanabilir. Bu nedenler şu şekildedir:

- Bulaşık makinesine kapasitesinden fazla bulaşık konulması

- Ana kart arızası

- Makine hortumunun kopması ya da bükülmesi

- Su kaçağı olması. Bu sızıntı, deterjan çekmecesinden, tahliye filtresinden, tahliye veya su giriş hortumundan, makinenin altından olabilir.

Bulaşık Makinesi LE Hatası Nasıl Düzeltilir?

Eğer bulaşık makinesinin herhangi bir yerinde sızıntı görüyor ya da makinenin ekranında LE hata kodunu görüyorsanız ilk önce yapmanız gereken şey makinenin fişini çekmek olacaktır. Eğer fişi çekmezsiniz sızan suyun makinenizin parçalarına zarar verme olasılığı yüksektir. Makinenin zarar görmemesi adına fişi çektikten sonra makineyi yan tarafa ya da arka kısma doğru yatırarak sızan suyun boşaltılmasına yardım etmelisiniz. Boşaltma işlemi gerçekleştikten sonra makinenin fişini takıp hata kodunun ekrandan silinip silinmediğine bakmalısınız. Eğer hala aynı hatayla karşılaşıyorsanız teknik servis çağırmanızda fayda vardır. Makinadan kaynaklı su kaçağı sebebiyle makineniz arıza veriyorsa servis desteği almalısınız. Fakat evinizde bulunan bir su arızasından dolayı makineye su dolmuşsa, suyu tahliye ettikten sonra makine tekrar çalışacaktır.

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Bulaşık Makinesi LE Hatası Ne Demek? Bulaşık Makinesinde LE Uyarısı Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?
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