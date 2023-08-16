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Giriş Tarihi: 16.8.2023 15:55 Son Güncelleme: 16.8.2023 15:56

Bulaşık Makinesi Neden Kurutmaz? Bulaşık Makinesi Kurutmuyor, Neden Olabilir ve Nasıl Çözülür?

Bulaşık makineleri yaşam alanlarında işleri kolaylaştıran çok önemli beyaz eşya türlerinden biridir. Bulaşıkların sağlıklı şekilde yıkanmasını sağlayan bu elektronik eşyalar aynı zamanda son derece ekonomiktir. Bazı arıza ya da yanlış kullanım durumlarında makine kurutma yapamaz. Alacağınız basit tedbirlerle sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bulaşık makinesi neden kurutmaz, nasıl çözülür sorularının cevabını bilmekte fayda var.

Bulaşık Makinesi Neden Kurutmaz? Bulaşık Makinesi Kurutmuyor, Neden Olabilir ve Nasıl Çözülür?

Bulaşık makineleri, belli bir program dâhilinde çalışarak bulaşıklarınızın yıkanmasını sağlar. Bulaşıklar makineden çıktıktan sonra kurumuş olmalıdır. Makine, içeriye verdiği ısı ile bulaşıkların kurumasını sağlar. Bazı arıza durumlarında makine kurutma işlevini yerine getiremeyebilir. Sorunun doğru teşhis edilerek çözümü mümkündür. Bulaşık makinesi kurutmuyor, neden olabilir ve nasıl çözülür sorusunun cevabı size yol gösterecektir.

Bulaşık Makinesi Neden Kurutmaz?

Bulaşık makineleri günümüzde hemen hemen tüm evlerde bulunan önemli beyaz eşya türlerinden biridir. Bulaşıkların kısa sürede ve pratik şekilde yıkanmasını sağlayan bu beyaz eşya, yıkama işleminden sonra kurutma da yapar. Bulaşık makinelerinde yıkama ve müteakiben kurutma işlemi yapılır. Bazı yanlış kullanım veya arıza durumlarında makine bu görevleri yerine getiremez. Makinenin kurutma işlemini tam olarak yerine getirmemesinin temel nedeni program veya ana kart arızası olabilir. Bu durumda makine bulaşıkları ne zaman yıkayacağını, deterjanı ne zaman alacağını veya kurutma işlevine ne zaman geçeceğini belirleyemez. Bahse konu aşama kurutma işleminin yapılmamasına neden olabilir.

Bulaşık Makinesi Kurutmuyor, Neden Olabilir ve Nasıl Çözülür?

Bulaşık makinesinin kurutma işlevini yapmamasının bir diğer nedeni de içerisinde bulunan parlatıcının yeterli seviyede olmaması ya da parlatıcı ayarının düzgün yapılmamış olmasıdır. Parlatıcı bütünlemesi ile makinenin bu sorununun giderilmesi mümkündür. Parlatıcı sorunundan kaynaklı kurutma problemini gidermek son derece pratiktir. Fakat ana kart ve program arızalarının giderilmesi yüksek maliyetle çözümler gerektirebilir. Bunun için servis müdahalesinin yapılması çok daha doğru olacaktır.

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Bulaşık Makinesi Neden Kurutmaz? Bulaşık Makinesi Kurutmuyor, Neden Olabilir ve Nasıl Çözülür?
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