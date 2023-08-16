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Giriş Tarihi: 16.8.2023 16:17 Son Güncelleme: 16.8.2023 16:21

Bulaşık Makinesi Neden Su Akıtır? Bulaşık Makinesi Su Kaçırıyor, Neden Olabilir ve Nasıl Çözülür?

Her teknolojik alette olduğu gibi, bulaşık makinelerinde de kimi zaman sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu sorunların en büyüklerinden biri ise, bulaşık makinesinin su akıtması. Ev sahipleri için oldukça sorun yaratan bu durum, su kaybına neden olabileceği gibi evde hasar da yaratabiliyor. Ev sahiplerini endişeye düşüren bu durum, bulaşık makinesi neden su akıtır, bulaşık makinesi su kaçırıyor neden olabilir ve nasıl çözülür sorularını gündeme taşıyor.

Bulaşık Makinesi Neden Su Akıtır? Bulaşık Makinesi Su Kaçırıyor, Neden Olabilir ve Nasıl Çözülür?

Bulaşık makinesinin su akıtma problemi çözülemediği takdirde ev işlerine yardımcı olmaktan çok zor durumda bırakabiliyor. Su akıtmasının sebeplerinde ise, makineye ait farklı nedenler yatabiliyor. Bulaşık makinesinin parçaları kontrol edildiğinde, genellikle sorun ortaya çıkıyor. Bulaşık makinesinde bu soruna ilk defa rastlayanların sıklıkla araştırdığı, bulaşık makinesi neden su akıtır, bulaşık makinesi su kaçırıyor neden olabilir ve nasıl çözülür sorularına yazımızda yer verdik.

Bulaşık Makinesi Neden Su Kaçırır?

Bulaşık makinesi su kaçırma problemi, birkaç farklı neden kaynaklanıyor olabilir. Bunların arasında en sık görülen problemler arasında; kapak contasının yıpranması, hortum bağlantılarında sızıntı, su boşaltım hortumlarında tıkanma veya yıpranma, su seviye sensöründe bozulma, bulaşık makinesinin iç yüzeyinde hasar veya hatalı kurulum gibi sorunlar yer alıyor.

Bulaşık Makinesi Su Kaçırıyor Nasıl Çözülür?

Bulaşık makinesinde su kaçırma problemi yaşıyorsanız, makinenizi genel bir kontrolden geçirmeniz sorunu bulmanıza yardımcı olacaktır. Bunun için öncelikle bulaşık makinesinin contalarını kontrol edebilirsiniz. Zamanla yıpranan veya hasar gören contalar, bulaşık makinesinin su akıtmasına sebep olabilmektedir.

Bunun yanı sıra su tedarik hortumu ve makine arasındaki bağlantıdan kaynaklanan bir sorundan dolayı da su akıntısı görülebilmektedir. Hortumlar arasındaki bağlantının sıkı olduğundan emin olunmalıdır.

Bulaşık makinelerinde bulunan su boşaltım hortumu, zamanla hasar görmüş ve yıpranmış olabilir. Suyun yanlış şekilde tahliye edilmemesi için, su boşaltım hortumu kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir.

Bulaşık makinesinin su seviye sensörü bozulmuşsa, makine gerektiğinden daha fazla su doldurabilmekte ve bu da su makinenin su akıtmasına sebep olabilmektedir. Su seviye sensörü mutlaka kontrol edilmelidir.

Makinenin iç yüzeyinde bir hasar veya yıpranma mevcutsa da makinenin onarımı veya değiştirilmesi gözden geçirilmelidir.

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Bulaşık Makinesi Neden Su Akıtır? Bulaşık Makinesi Su Kaçırıyor, Neden Olabilir ve Nasıl Çözülür?
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