Bulaşık Makinesi Parlatıcı Kaç Ay Gider? Bulaşık Makinesi Parlatıcı Ne Kadar Sürede Yenilenir?

Sirke ve limona ek olarak tercih edilen bulaşık makinesi parlatıcı kaç ay gider bilmek isteyenler bulunur. Son durulama aşamasında devreye girerek tüm su damlacıklarının bıraktığı izleri yok etmeyi sağlar. Bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıkların bulanıklaşması, parlatıcının ne kadar önemli bir temizleyici olduğunu anlamayı sağlar. Uzun bir zaman kullanmak isteyenlerin ise parlatıcı ne kadar sürede yenilenir ve bulaşık makinesi parlatıcı kaç ayda biter bilmesi şarttır.

Bulaşık Makinesi Parlatıcı Kaç Ay Gider?

Bulaşık makinelerinin en büyük dezavantajı, bulaşıklarda su lekesi bırakması ve bulanıklaştırmasıdır. Bazıları bunu önlemek için limon veya sirkeden yararlanırken bazıları ise kimyasal parlatıcıları tercih eder. Limon ile sirke, yüksek sıcaklıktan dolayı makine içinde koku oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden, daha etkili olan bulaşık parlatıcılarını kullanmak daha iyi sonuç almayı sağlar. Bu temizleyici, makinenin deterjan bölmesinin yanında yer alan parlatıcı kısmına konulmalı ve "Max" seviyesine kadar doldurulmalıdır. Birkaç yıkama sonrası ışık muhtemelen sönecektir. Bu ise parlatıcının bittiği anlamına gelir.

Bulaşık Makinesine Parlatıcı Kullanmazsak Ne Olur?

Hayatı kolaylaştıran ve zamandan tasarruf etmeyi sağlayan bulaşık makineleri, pratik olmaları nedeniyle hem evlerde hem de yemekhanelerde, kafelerde ve restoranlarda yaygın olarak kullanılır. Çok sayıda bulaşığı, kısa bir sürede yıkamaya imkan tanıdığı için oldukça kullanışlı bir elektronik ev eşyasıdır. Sadece vakitten değil, aynı zamanda paradan da tasarruf etmeye destek olur. Çünkü elde yıkamaya göre çok daha az miktarda su ve deterjan harcar. Küçük bir tablet ve biraz da bulaşık parlatıcısı ile birçok tabak, bardak, çatal, bıçak ve kaşığı yıkamak mümkündür. En iyi sonucu almak için parlatıcı ile deterjanı birlikte kullanmak gerekir. Aksi takdirde bulaşıklar makineden, mat, bulanık ve su lekeleri ile dolu olarak çıkar. Öte yandan, üçü bir arada tabletleri kullananlar parlatıcı eklemek zorunda değildir. Çünkü bu deterjanların parlatıcı özelliği bulunur.