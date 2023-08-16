Bulaşık Makinesi Tuzu Kaç Ay Gider? Bulaşık Makinesi Tuzu Ne Kadar Sürede Yenilenir?

Bulaşık makinelerinde kullanılan 3 tür sarf malzemesi vardır. Bunlar, deterjan, parlatıcı ve bulaşık makinesi tuzudur. Tuz, makine için özel bir fonksiyona sahip olan önemli bir bileşendir. Düzenli tuz kullanımı ile makinenin kullanım ömrüne olumlu anlamda katkı sağlayabilirsiniz. Tuzun bütünleme süresi ve nasıl kullanılacağı, bilinmesi gerekenler arasındadır. Bulaşık makinesi tuzu kaç ay gider, ne kadar sürede yenilenir gibi sorular sizlere yol gösterecektir.

Bulaşık Makinesi Tuzu Kaç Ay Gider?

Bulaşık makinelerinin belli bir ömrü vardır. Bu beyaz eşyanın daha uzun süre kullanılması için mutlaka bulaşık makinesi tuzu ilave edilmelidir. Tuz, bulaşık makinesinin kullandığı tuzun sertliğini azaltacaktır. Bu sayede makinenin içindeki bulaşıkların çizilmesi engellenecektir. Yumuşak suda yıkanan bulaşıkların çizilme ihtimali çok daha düşüktür.

Makinenin marka ve modeli ne olursa olsun her bulaşık makinesinde tuz kullanılmalıdır. Bulaşık makinesi tuzu, sofra tuzunun içerdiği demir ve karbonatları içermez. Bu nedenle suyun sertliğini etkin şekilde azaltır. Makinenin tuz haznesine konan bulaşık makinesi tuzunun ömrü suyun sertliğine bağlıdır. Bu nedenle haznenin belli periyotlarla kontrol edilmesi gerekir. Satın aldığınız bir paket bulaşık tuzu ortalama 2-3 ay gidecektir.

Bulaşık Makinesi Tuzu Ne Kadar Sürede Yenilenir?

Ülkemizde her yerleşim yerinde kullanılan içme suyunun sertliği birbirinden farklıdır. Bu nedenle tuzun ömrü de farklı olacaktır. Suyun sert yapıda olduğu yerlerde tuz fazla harcanır. Fakat nispeten yumuşak yapıda suyu olan bölgelerde tuzun daha uzun süre dayandığını görebilirsiniz.

Makinelerde tuz haznesi, makinenin alt kısmındaki tahliye haznesinin hemen yanındadır. Tuz bütünlemesi bu hazneye yapılır. Hazne su içinde olsa dahi bulaşık makinesi tuzunu buraya ekleyebilirsiniz. Makinenin marka ve modeli ne olursa olsun tuzun kullanılması gerekir. Aksi durumda bulaşık makinesine attığınız mutfak elemanları çizilecek ve zarar görecektir.