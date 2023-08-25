Bulaşık Makinesi Tuzu Nereye Konur? Bulaşık Makinesi Tuz Haznesi Nerede?

Tabak, bardak gibi yiyecek ve içecek için kullanılan ürünlerin daha kolay bir şekilde temizlenmesini sağlayan beyaz eşya, bulaşık makinesi olarak bilinmektedir. Bu makineleri çalıştırırken birçok farklı yardımcı üründen faydalanılır. Bulaşık makinesi tuzu da bu ürünler arasında yer almaktadır. Bulaşıkların çizilmesini engelleyen bu tuz maddesiyle ilgili, bulaşık makinesi tuzu nereye konur ve tuz haznesi nerede gibi sorular sıklıkla gündeme gelir.

Bulaşık Makinesi Tuzu Nereye Konur?

Bulaşık makinelerinin içerisine deterjandan parlatıcıya kadar birçok farklı yardımcı madde konulmaktadır. Her maddenin bulaşıklara sağladığı fayda birbirinden farklıdır. Bulaşık deterjanı biriken bulaşıkların derinlemesine temizlenmesine yardımcı olurken bulaşık makinesi tuzu ise bulaşıkların çizilmesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Bu tuz maddesi yalnızca bulaşıkların değil, makinenin düzgün çalışmasında da önemli bir etkendir. Makinelerde kullanılan bu tuz, granül kaya tuzu olarak tabir edilmektedir. Makinenin içerisinde toplam iki bulaşık sepeti bulunmaktadır. En altta bulunan sepet çekildiğinde karşınıza tuzun konulacağı bölüm çıkmaktadır.

Bulaşık Makinesi Tuz Haznesi Nerede?

Özellikle kalabalık aileler için fazlasıyla pratiklik sunan beyaz eşyalardan biri bulaşık makineleridir. Çok fazla bulaşık biriktiğinde bu makine sayesinde kolay bir şekilde temizlik işi yapılabilmektedir. Bulaşık makinelerinde bulaşıkların yıkanması için en sık kullanılan madde deterjandır. Deterjandan sonra ise yaygın olarak parlatıcı kullanılmaktadır. Bu maddeler dışında bulaşık makinesi tuzu da ihtiyaç vardır. Bu tuz, makinede zaman içerisinde meydana gelen kireçlenmenin giderilmesinde çok etkilidir. Ayrıca makinenin kullanım süresini de artırmaktadır. Tuz haznesi makinenin yere bakan kısmında bulunan bulaşık sepetinin hemen altında yer alan tahliye borusunun yanındadır.