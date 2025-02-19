Bulaşıkçı girdi ressam oldu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Düzce'ye yerleşen 2 çocuk annesi Ayşegül Nacar, bulaşık yıkamak için başvurduğu işletmede yeteneği sayesinde ressam oldu. Çocuklukta fark edilen resim yeteneğini yıllar sonra tekrar ortaya çıkaran Nacar, şimdi bulaşık yıkadığı işyerinde kendi sergisini açmaya hazırlanıyor. Nacar, "Bir gün dolaşırken bu işletmeyi gördüm. Düzce'de sanat dolu bir yeri görünce çok şaşırdım. İşletmenin eleman aradığını görünce hayatım değişti. Çalışmalarımı getirdim ve görünce çok beğendiler. İşletme sahibi çok zor bir resim verdi. Ben genelde gravür çalışmalar yapıyordum. Padişahlarımızın ve atalarımızın portrelerini yaptık. Sergi; benim bulaşıklarını yıkadığım, bulaşıkçılıktan tuvale geçtiğim bütün hikâyenin geçtiği ve başladığı işletmede 25 Şubat Salı günü olacak" dedi.