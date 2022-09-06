Bülent Tezcan sekreterini milletvekilleriyle eş değer tuttu!

CHP'nin yurt dışındaki 43 birlik başkanları ile yöneticilerinin yer aldığı CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, geçtiğimiz Ağustos ayı içinde Maltepe'deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapıldı. 4 gün süren çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da katıldı. 43 birliğin başkanları ile yöneticilerinin de katıldığı çalıştayda yapılan bir görevlendirme parti içinde kriz yarattı.

Yurt Dışı Örgütlenmelerinin başına getirilen çiçeği burnunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan birliklerin diğer atölye masalarına milletvekilleri, PM üyeleri ve İl Başkanı görev yaparken, 6 numaralı atölye masasına bizzat kendi sekreteri Pınar Türker'i görevlendirmesi şaşkınlık yarattı. Sekretere milletvekili düzeyinde görev verilmesi CHP'li milletvekillerinin de sert tepkisine yol açtı. Türker'in görev yaptığı 6 numaralı atölye masasında yurt dışı örgütlenmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda birlik üyelerine eğitim veriliyor. Bülent Tezcan'ın şaşkınlık yaratan görevlendirmesi 'liyakat nerede?' sorusunu akıllara getirdi.