Bulgarca yayınlanan “Atatürk’ün 440 günü” Türkçe de yayınlanıyor

Gazeteci Nahide Deniz tarafından kaleme alınan Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'da askeri ateşe olarak 1913-1915 yılları arasında görev yaptığı günleri anlatan "Atatürk'ün Bulgaristan'daki 440 Günü" adlı kitabın Türkçesinin de yine Deniz tarafından kısa sürede yayınlanacağı açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Filibe (Plovdiv) Başkonsolosluğu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Filibe'deki BNR (Bulgaristan Milli Radyosu) toplantı salonunda düzenlenen bir programda kitabını imzalayan Gazeteci Deniz "Atatürk'ün Bulgaristan'daki günlerini konu alan bir belgesel film yapmıştık. Yine o dönemi anlatan kitabımı Bulgarca olarak yayınladık. Kitap çok ilgi gördü. Kitabın Türkçesi de merakla bekleniyor. Hazırlıklarımız son aşamada. Kitap en kısa zamanda Türkçe olarak da yayınlanacak" dedi.



Atatürk'ün sevdiği şarkıların da seslendirildiği programın sonunda Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Gazeteci Deniz ve programa katkı sunanlara birer plaket verdi.

