Bulgaristan seçimleri 2022 tamamlandı! Bulgaristan seçim sonuçları ne oldu?

Bulgaristan seçim sonuçları kapsamında sandık çıkış anketlerine göre kazanan parti belli oldu. 22 parti ve 6 koalisyonun 240 sandalyeli mecliste kendilerine yer edinebilmek için erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 35,3 olarak belirlendi. Bulgaristan seçim sonucu öncesinde güven oyları dolayısıyla siyasi kriz de baş gösterdi. İşte, 2022 Bulgaristan seçimleri hakkında merak edilenler…
BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI 2022
Bulgaristan'da dün yapılan genel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB ilk sırada yer aldı. Çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise oyları yüzde 14.4'ü ile ülkenin üçüncü siyasi gücü oldu.
SİYASİ KRİZ
Bulgaristan'da 22 Haziran'da Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesi ile düşmesinin ardından hükümet krizi baş göstermişti. Hükümetin düşmesinin ardından parlamentoda en çok milletvekiline sahip partilere sırasıyla hükümeti kurma görevi verilmişti.
Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, son olarak hükümeti kurma görevini eski komünist partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) vermişti. BSP'nin 7 günlük süre içinde hükümeti oluşturamaması nedeniyle Radev, erken genel seçimlerin 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesine ilişkin kararnameyi imzalamış ve parlamentoyu feshederek geçici başbakanın ve bakanların isimlerini açıklamıştı. Gılıb Donev, göreve başlayacak hükümet için başbakanlık koltuğuna atanmıştı.
Radev, daha önce sırasıyla hükümeti kurma görevini Değişime Devam Partisi'ne (PP), eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi'ne vermişti.
Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl üç kez genel seçimler için sandık başına gidilmiş, Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.