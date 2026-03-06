Haberler Yaşam Haberleri Bulgaristan sınırında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 polis tutuklandı
Bulgaristan’da Türkiye sınırında görev yapan bazı sınır devriye polislerinin, göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girişine yardımcı oldukları iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ali Can ZERAY
Bulgaristan Ulusal Sınır Polisi Genel Müdürlüğü, Türkiye'den yasadışı yollarla kaçak göçmenlerin para karşılığında, Bulgaristan'a geçişlerini sağlayan görevli sınır polisleri olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler 40 sınır devriye polisini düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Bulgaristan'da 'Stariat Most' sosyal medya haber sayfasındaki habere göre, operasyon 4 Mart 2026 tarihinde, Bulgaristan Ulusal Sınır Polisi Genel Müdürlüğü (GDGP) ile Burgas ve Elhovo Sınır Polisi Bölge Müdürlüklerinin koordinasyonunda yapıldı.

Türkiye üzerinden kaçak yollarla gelen göçmenlerin bazı sınır görevlileri tarafından ülkeye girişlerinin kolaylaştırıldığı ihbarı üzerine şüpheli polisler hem teknik hem de fiziki takibe alındı. Operasyon sırasında 40 sınır devriye polisi gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Svilengrad Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan polislerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri hakkında ise farklı adli işlemler uygulandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve gerekirse yeni gözaltıların yapılabileceği belirtildi.

