Bulgurda Gluten Var Mı? Bulgur Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Son yıllarda çölyak ve gluten duyarlılığı hayli arttı. Siz de bu durumlardan muzdaripseniz ve glutensiz ürünler ile beslenmeniz gerekli ise, hangi gıda ürünlerini yiyip hangilerini yiyemeyeceğinizi çok iyi araştırmanız gerekiyor. Peki, bulgur gluten içerir mi? Glutensiz tahıl arayışınızda karşılaştığınız bulgurda gluten var mı inceleyelim.

Bulgurda Gluten Var Mı?

Buğdayın arındırılıp, kaynatılması ve sonrasında kurutulup kabuğunun soyularak değirmenlerde ezilmesi ile farklı boyutlardaki taneciklerinin ayrılmasıyla elde edilen son derece değerli ve besin değeri yüksek bir gıda ürünüdür bulgur. Çölyak hastalarının sofralarında yer vermek istediği bulgur yemekleri ise maalesef gluten intoleransı olan kişilere uygun değildir. Çünkü bulgurun içinde gluten bulunmaktadır.

Bulgur Gluten İçerir Mi?

Eğer çölyak rahatsızlığına sahipseniz ya da gluten alerjiniz varsa ve bulguru sofranıza katmak istiyorsanız üzgünüz ki bulgura yemeklerinizde yer veremezsiniz. Çünkü bulgur, içeriğinde gluten bulunan ç tahıllardan biridir ve oldukça yüksek oranda gluten içerir.

* Çorba, dolma, kısır, pilav ve salataları tatlandıran bulgur glutenlidir.

* Esmer ya da sarı bulgur diye ayırmadan her tip bulgurun gluten içerdiğini bilmelisiniz.

* Bulgur, B vitaminleri açısından zengin bir üründür; fakat çölyak hastalarının sağlığını kötü şekilde etkiler.

* Eğer bulgur tükettiğinizde midenizde ağrı ve sancı, karnınızda hassasiyet oluşuyorsa ve bunlarla birlikte hafif bulantı da varsa gluteni bünyeniz sindiremiyor demektir.

* Yalnız bulgur da değil, çok sayıda tahıl ürünü gluten içeriyor. Bu besinleri tekrar anmak gerekirse; arpa, buğday, çavdar, irmik ve bunların türevleri olarak aklınızda bulunabilir. Karabuğdayda gluten bulunmaz.

İçeriğinde gluten bulunduran buğdaydan elde edildiği için bulgur; gluten barındıran tahıllardandır. Yani glutensiz tahıl arayışında olanlar için bulgur doğru yanıt değildir. Fakat bu, glutensiz gıdalar tüketen insanlar için kötü bir haber olmamalıdır. Çünkü bulgurdan başka birçok gıda seçeneği bulunuyor. Ama bunlara değinmeden önce, diğer bulgur türlerinin içeriğinde gluten olup olmadığını inceleyelim.

Kara Bulgurda Gluten Var Mı?

Karabuğdaydan üretilen bu bulgur türünde gluten bulunmaz. Çölyak hastaları bu ürünü gönül rahatlığı ile tüketebilirler.

Siyez Bulguru Gluten İçerir Mi?

Gluten alerjisi olanlar veya çölyak hastaları siyez bulgurunu glutensiz olduğu için tüketiyorlar. Fakat siyez bulgurunun içeriğinde gluten bulunur. Diğer buğday türlerine göre glutenin az olması sebebiyle daha kolay sindirilir. Ancak önerilmez.

Esmer Bulgurda Gluten Var Mı?

Diğer bulgur türlerine göre renginin koyu olmasından dolayı esmer bulgur şsmini almıştır. Ancak diğer bulgur türlerinden renk be yumuşaklık dışımda büyük bir farkı bulunmuyor. Buğdaydan üretilen esmer bulgur da bünyesinde gluten barındırır.

İnce Bulgurda Gluten Var Mı?

İsmi küçük tanelerinden gelen ince bulgur Türk mutfağına has lezzetlerden olan kısır ve çiğ köftenin ana malzemesidir. Nitekim ince bulgur da gluten içeren bulgur türlerinden biridir.

Kepekli Bulgurda Gluten Var Mı?

Bulgurun farklı çeşidi olan kepekli bulgur, tıpkı sarı bulgur gibi durum buğdayından üretilir. Üretimi sırasında buğdayın dışındaki kabuk daha az soyulduğundan kepekli bulgur denmiştir. Öteki bulgur türlerine göre daha çok lif içerir. Ancak sarı bulgur gibi kepekli bulgur da gluten alerjisi olan ya da çölyak hastalığı bulunan kişiler için uygun değildir.