Buluştuğu kadının annesi olduğu söylenmedi

Bursa'da babası Umut K. ve babaannesi Hanife S., tarafından Alman uyruklu annesinden kaçırılan ve 7 yıl boyunca harabe bir evde alıkonulan 8 yaşındaki N.S., annesi Rebecca S. ile buluştu. Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve 2015'te çalışmak için Almanya'ya giden Umut K, orada tanıştığı Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018'de bir oğlu oldu ve ikili 2019 yılında Umut K.'nın annesinin yaşadığı Bursa'ya gezmeye geldi. Rebecca oğluyla birlikte Almaya'ya geri dönmek istedi ancak Umut K., çocuğun nüfus cüzdanı ve pasaportunun kaybolduğunu söyleyip, çocuğu kaçırdı. Türkçe bilmeyen Rebecca Almanya'ya dönmek zorunda kaldı. Rebecca S.'nin şikayetinin ardından kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlatan polis, bir netice alamayınca özel bir ekip kuruldu. Umut K., 2 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babaanne Hanife S.'nin de duruşmaya gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., şartlı tahliye edildi.

Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, durumundan şüphelenen savcılık, Bursa Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. Bunun üzerine 6 kişiden oluşturulan özel bir ekiple Hanife S., günün 24 saati dronun da kullanıldığı takibe alındı. Gittiği yerden tekrar geçmeyen, dikkat çekmemek için gün içerisinde sürekli kıyafet değiştiren Hanife S.'nin, akrabalarının evinde sakladıkları torununu alıp gizlice harabeye dönüşen evine götürüp burada gizlediği bilgisine ulaşıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 8 yaşındaki N.S., tutulduğu metruk evde çöp yığınları arasında bulundu.

DNA TESTİ YAPILACAK

Polis tarafından bulunup Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan N.S.'nin Almanya'da yaşayan annesine ulaşıldı. Anne Rebecca S., haberi duyar duyar Bursa'ya geldi. Avukat ve Alman Konsolosluğu'nda görevliler ile birlikte gittiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 7 yıl sonra çocuğunu gördü. Çocuğa psikoloijk ve pedegojik destek verildiği belirtilirken, Rebecca S.'nin annesi olduğu söylenmedi. DNA testi sonrası annesine teslim edilecek.