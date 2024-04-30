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Giriş Tarihi: 1.5.2024

Bulutlu havalarda da güneş gözlüğü takın

Bulutlu havalarda da güneş gözlüğü takın
Gözlerin güneş ışınlarına karşı cilde göre daha duyarlı olduğunu belirten uzmanlar, hava bulutlu olsa bile mutlaka güneş gözlüğü takılması konusunda uyarıyor. İngiltere'den göz doktoru Dr. Susan Sarangapani, "İnsanların fark etmediği şey, gözlerin güneşin zararlı UV ışınlarına karşı deriden on kat daha hassas olmasıdır. Ve onları korumamak, ışığa duyarlılık nedeniyle aşırı göz kırpmaktan görme kaybına neden olabilecek ciddi uzun vadeli koşullara kadar sorunlara yol açabilir" diyerek güneş gözlüğü takılması gerektiğini belirtti.
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Bulutlu havalarda da güneş gözlüğü takın
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