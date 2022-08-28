Bumble Bee filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. ABD yapımı film Transformers film serisine aittir. Bumble Bee karakterleri ile yayınlandığı zamandan bu yana hala konuşulan yapımlardan biri olmaktadır. Peki; Bumble Bee filmi konusu nedir? Bumble Bee filmi oyuncuları kimler?
1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder.
Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki "decepticon"lardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.
Hailee Steinfeld – Charlie
Jorge Lendeborg Jr. – Memo
John Cena – Agent Burns
Jason Drucker – Otis
Pamela Adlon – Sally
Stephen Schneider – Ron
Ricardo Hoyos – Tripp
John Ortiz – Dr. Powell
Glynn Turman – General Whalen
Len Cariou – Uncle Hank
Kollin Holtz – Craig
Gracie Dzienny – Tina
Fred Dryer – Sheriff Lock
Isabelle Ellingson – Mean Girlfriend
Mika Kubo – Mean Girlfriend