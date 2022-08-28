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Giriş Tarihi: 28.8.2022 16:41

Bumble Bee filmi konusu nedir? Bumble Bee filmi oyuncuları kimler?

Bumble Bee filmi 28 Ağustos Pazar akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek. 1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmaktadır ve hikaye burada başlar. Bilimkurgu türünde film sevenlerin merakla beklediği Bumble Bee filmi konusu nedir? Bumble Bee filmi oyuncuları kimler?

Bumble Bee filmi konusu nedir? Bumble Bee filmi oyuncuları kimler?

Bumble Bee filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. ABD yapımı film Transformers film serisine aittir. Bumble Bee karakterleri ile yayınlandığı zamandan bu yana hala konuşulan yapımlardan biri olmaktadır. Peki; Bumble Bee filmi konusu nedir? Bumble Bee filmi oyuncuları kimler?

BUMBLEBEE FİLMİ KONUSU

1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder.

Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki "decepticon"lardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

BUMBLEBEE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Hailee Steinfeld – Charlie

Jorge Lendeborg Jr. – Memo

John Cena – Agent Burns

Jason Drucker – Otis

Pamela Adlon – Sally

Stephen Schneider – Ron

Ricardo Hoyos – Tripp

John Ortiz – Dr. Powell

Glynn Turman – General Whalen

Len Cariou – Uncle Hank

Kollin Holtz – Craig

Gracie Dzienny – Tina

Fred Dryer – Sheriff Lock

Isabelle Ellingson – Mean Girlfriend

Mika Kubo – Mean Girlfriend

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Bumble Bee filmi konusu nedir? Bumble Bee filmi oyuncuları kimler?
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