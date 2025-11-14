Bungalov dolandırıcılarına 11 ilde eş zamanlı operasyon! 37 Şüpheli adliyede

Operasyon kapsamında toplam 39 kişi hakkında işlem yapıldığı, şüphelilerin özellikle Instagram üzerinden açtıkları sahte hesaplarla bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Kasım 2025 tarihinde Kocaeli merkezli Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon öncesinde farklı suçlardan yakalanarak cezaevine giren 2 kişiyle birlikte toplam 39 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

SAHTE BUNGALOV HESAPLARINDA 35 MİLYON TL'LİK HAREKETLİLİK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformu Instagram'da sahte bungalov tatil hesapları açarak çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları belirlendi. Ekipler, şüphelilerin hesaplarında 35 milyon TL'yi aşan para hareketliliği tespit etti.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 43 cep telefonu,5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası,8 harici disk (HDD), 2 tablet ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinde işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ve mahkeme işlemlerinin gün içinde sonuçlanması bekleniyor.