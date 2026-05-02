Bungalov ortaklığında kan döküldü

Sakarya
'da bungalov tesisi işleten iki ortak arasında çıkan tartışma, cinayetle bitti. Sapanca
ilçesinde ortak olarak bungalov tesisi işleten Aykut Saban (37) ile ortağı Z.M. (40) arasında, önceki gece saat 03.00 sıralarında tesiste bulundukları sırada tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkaran Z.M., ortağı Aykut Saban'ı göğsünden vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aykut Saban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Saban'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katil zanlısı ortak Z.M., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.