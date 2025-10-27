Haberler Yaşam Haberleri Bungalov suç örgütü 6 aylık teknik takiple çökertildi
27.10.2025

Bungalov suç örgütü 6 aylık teknik takiple çökertildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, sahte sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları dolandıran bir suç ağı çökertildi.

Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin "bungalov ev kiralama" vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden Türkiye genelinde 216 kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetleri sonucu şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 TL'lik işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Operasyon, Diyarbakır merkezli olarak Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

