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Giriş Tarihi: 6.07.2026 11:05

Bungalov tatili zehir oldu! Havuza düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov tatili faciayla sonuçlandı. Uzunkum Mahallesi'ndeki bir konaklama tesisinde havuza düşen 5 yaşındaki Elva Güneş, önce Sapanca Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Bungalov tatili zehir oldu! Havuza düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta sonu tatili için bungalov tesisine gelen Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, havuza düştü.

AİLESİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kızlarının havuza düştüğünü fark eden aile, küçük Elva'yı sudan çıkararak kendi araçlarıyla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye ulaştığında bilincinin açık olduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuğa burada ilk müdahale yapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hayati tehlikesi bulunan Elva Güneş, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minik Elva'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Bungalov tatili zehir oldu! Havuza düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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