Bungalov’daki gizli kamera skandalında 2 sanığın yargılanmasına devam edildi!

Gizli kamerada hafıza kartı olmadığını, dolayısıyla da müştekilerle ilgili fotoğraf veya video bulunmadığını ifade eden müdafi, söz konusu kameranın çalışıp çalışmadığının tespit edilmesini istedi. Sanık T.S. ise suçlamaların kendilerini zor duruma soktuğunu, isimlerinin medyada ilgili suçlamalarla anıldığını ve iş yerlerinin yıkılması nedeniyle gelir elde edemediklerini söyleyerek, imza denetiminin kalkması ve beraat talebinde bulundu. Sanığın avukatı, iki sanığın da müştekileri tanımadığını, bundan dolayı herhangi bir tehdit veya şantaj yapma ihtimallerinin bulunmadığı için kamerayla kayıt alma ihtimallerinin olmadığını öne sürdü. Müdafi, bungalovun yapım aşamasında emeği geçtiği için müvekkili T.S'nin parmak izinin ampulde bulunmasının doğal olduğunu, kendi gelir kapılarına zarar vermek için böyle bir şeyi yapmalarının mantık dışı olduğunu savundu. Sanıkların adli kontrol tedbirini kaldıran hakim, yurt dışı çıkış yasağının devamına, müştekilerin kızının da mağdur olması nedeniyle açılan dosyanın birleştirilmesine, gizli kameranın çalışıp çalışmadığının tespiti ve görüntü izlemeye elverişli olup olmadığının incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.