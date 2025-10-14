Bunun adı iş bilmezlik! Karşıyaka’da zamansız başlatılan altyapı çalışması trafiği kilitledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü, yaptığı planlama hatası ile vatandaşa deyim yerindeyse saç baş yoldurdu.

GİRNE BULVARI'NDA 2 ŞERİTTEN BİRİ TRAFİĞE KAPATILDI

Vatandaşı çileden çıkaran olay Karşıyaka Girne Bulvarında yaşandı. Yaz boyunca okullar kapalı iken Girne Bulvarında hiçbir çalışma yapmayan İZSU Genel Müdürlüğü, okullar açıldıktan sonra ilçenin en önemli ana arterlerinden birisi olan bulvar üzerinde yağmur suyu hattı inşaatına başladı. Çalışma kapsamında iki şeritli yol iş makinaları ile kazılarak bir şeridi trafiğe kapatıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Durum böyle olunca özellikle sabah işe gidiş saatlerinde Girne Caddesinde trafik durma noktasına geldi. Trafikte onlarca dakika yerinden hiç kımıldamadan beklemek zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Bulvar üzerindeki çalışma Girne'nin yanı sıra Yeni Girne Bulvarı ile bu iki bulvarı kesen yan yollarda da trafiği olumsuz yönde etkiledi. Zamansız başlanan altyapı çalışması nedeniyle Örnekköy ve çevresi kelimenin tam anlamıyla kilitlendi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Yaşananlara isyan eden araç sürücüleri İZSU Genel Müdürlüğü'ne ve İZBB'ye tepki gösterdi. Okulların kapalı olduğu yaz aylarında Girne Bulvarı üzerinde hiçbir çalışma yapılmadığını belirten vatandaşlar, "Tam okullar açılıyor, trafik yoğunluğu başlıyor İZBB ilçenin en önemli arterlerinden biri olan Girne Bulvarı üzerinde altyapı çalışması başlatıyor. Bu olacak şey değil. Bu çalışmaları niye yaz aylarında yapmıyorlar anlamış değiliz. İşleri, güçleri vatandaşa çile çektirmek, başka da bir şey değil." diye konuştu.

ZAMANLAMA YANLIŞ

İzmir'in genelinde altyapı konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu hatırlatan vatandaşlar: "En küçük bir yağmurda cadde ve sokaklar adeta göle dönüyor. Koskoca yaz aylarını boş geçiren İZBB, her ne hikmetse yağmur mevsimi ile birlikte kanal çalışması başlatıyor. Biz bu çalışmalar yapılmasın demiyoruz tabi ki yapıl sın ama trafiğin rahatladığı, okulların kapalı olduğu dönemde yapılsın. Burada ciddi bir planlama hatası var. Fatura her zaman olduğu gibi vatandaşa kesiliyor. Belediye çatısı altında yüzlerce mühendis var. Bu insanlar bunu düşünemiyor mu? Yazıklar olsun." Diyerek tepki gösterdi.