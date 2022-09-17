Burak Kut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Doğu Demirkol ile Alelade Show konuğu Burak Kut hayatı, gençliği ve şarkıları

Benimle Oynama, Komple, Yaşandı Bitti gibi şarkılarıyla tanınan Burak Kut Doğu Demirkol ile Alelade Show konukları arasında yerini aldı. Programı izlemeye hazırlananlar, Burak Kut kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Doğu Demirkol ile Alelade Show konuğu Burak Kut hayatı, gençliği ve şarkıları!

BURAK KUT KİMDİR?

27 Ağustos 1973 doğumludur. 49 yaşındaki Burak Kut, Çapa Ortaokuluna gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla müzik kariyerine başladı. Daha sonra Şehremini Lisesine devam etti fakat müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine başvurdu ve sınavları birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.

Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker ile anlaşarak ilk albümünü 29 Nisan 1994'te, "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını izleyen iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi. Pek çok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte, o yıllarda Türkiye'de verilen hemen hemen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Avrupa "MTV Local Hero" ödülünü de kazandı.

1995 Ağustos ayında çıkardığı ikinci albümü "Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim"e Londra'da çok başarılı bir klip çekti ve bu albümle kendini daha da geliştirdi ve söz ve beste yazmaya ağırlık verdi. "Yaşandı Bitti" adlı parçasına New York'ta çekilen klip büyük ses getirdi. Bu arada albüm çalışmalarının dışında da müzik etkinliklerini sürdürdü; 100 kişilik senfoni orkestrası ve Sarah Brightman'la düet yaptı.

İzmir, Bursa, CRR, AKM, Lütfi Kırdar'da senfoni orkestralarıyla çeşitli zamanlarda konserler vererek sadece bir pop müzik sanatçısı olmadığını ve başarılı bir tenor olarak güçlü sesi ve yorumuyla opera, müzikal ve tango parçalarını da başarıyla seslendirdiğini gösterdi. İzmir Açıkhava Tiyatrosu'nda Mehveş Emeç'le birlikte ses getiren bir konser verdi.

"Notre Dame'ın Kamburu" adlı filmin hem müziğini seslendirdi, hem de seslendirmesini gerçekleştirdi. Bu seslendirmesinden dolayı yurt dışında başarısından sıkça söz ettirdi. Aynı projeyi Yunanistan'da yapan ünlü Yunan şarkıcı Sakis Rouvas ile düet yaptı ve Kıbrıs'taki Yeşil Hat'ta birlikte verdikleri konser ile Abdi İpekçi Barış Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca bu çalışma sonrasında CNN World Burak Kut ile bir röportaj yaptı ve tüm dünyada yayınlandı. Bu yoğun etkinliklerden sonra 1997 Haziran ayında tüm söz ve besteleri kendisine ait olan 3. albümü Küçük Prens'i kendi şirketinden çıkardı. Aynı sene David Morales ile birlikte Derdim Var adlı bir maxi single hazırladı Burak Kut. 1997'de Birleşmiş Milletler'in himayesi ve Mavi Jeans sponsorluğunda Burak Kut ile Sakis Rouvas Yeşil Hat'ta tepki çeken konser verdi. 2000 Eylül ayında yine tüm söz ve bestelerinin kendine ait olduğu şarkılardan oluşan "Burak Kut" isimli 4. albümünü ise Universal Müzik'ten çıkardı. 7 yıllık ara verirken 2002'de O Şimdi Asker adlı filmde rol aldı.

Ve 6 yıllık aranın ardından kişiliğine kattığı olgunluk ve gerek olgun kişiliğinin gerekse 7 yıllık aşkın sesine yansıması sayesinde Burak Kut, büyük bir titizlikle çalışarak yepyeni şarkılarla dopdolu bir albüm ortaya çıkardı. 17 Mayıs 2007 Perşembe günü Doğan Müzik Company'den çıkan "Komple" adlı albümü ile müzik marketlerdeki yerini aldı. Aynı senenin yaz aylarında Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığı Koliba Film'in üstlendiği "Aşk Kapıyı Çalınca" adlı dizide Emre Zeybek karakterini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerde kalınca ömrü kısa sürdü.

Meyra'nın 22 Haziran 2009'da çıkan Meyra ve 4 Tenor adlı albümüne katkıda bulunup Meyra ile birlikte Karar Bize Ait şarkısında başarılı bir düet yaptı ve klip çekildi.

6. albümü "İlaç" 24 Aralık 2009'da çıktı. Rock müzik ağırlıklı bu albüme ilk klip Burak Kut'un "Ben Yokum" parçasına çekildi.

2011 yılında Burak Kut, doktor Cansel Yeni ile evlendi, Aden Bucan adlı kızları dünyaya geldi.

9 Ekim 2013 tarihinde 4 parçadan oluşan "Sevginin Her Hali" albümü satışa sunulmuştur. İlk klibi "Ver Allah", ikinci klibi ise "Hani" parçasına çekildi.

12 Mart 2014 tarihinde önce Kanal D sonra atv'de yayınlanan ve Bülent Emrah Parlak ile başrolü paylaştığı Ankara'nın Dikmen'i dizisinde Latif Kutlu karakteriyle oynadı.

Burak Kut Şarkıları ve Albümleri

1994 - Benimle Oynama - Çılgınım (Peker Müzik)

1995 - Nereden Geldim Nerelere Gideceğim (Peker Müzik)

1997 - Küçük Prens (BBK/Mert Müzik Yapım)

2000 - Burak Kut (Universal/Avrupa Müzik)

2007 - Komple (Doğan Music Company)

2009 - İlaç (Doğan Music Company)

Single / Maxi Single

1997 - Derdim Var (Ascot) feat. David Morales

2013 - Sevginin Her Hali (Pasaj Müzik)

2015 - Olduğu Kadar Olmadı Kader (Avrupa Müzik)

2015 - Kalbine Sor (İYİMÜZİK/Kaiti Garbi Productions/PanikRecords) (Kaiti Garbi ile birlikte)

2018 - Hoppa

2022 - Kafam Leyla