Burçlara İnanmak Günah Mı? Diyanet’e Göre Burçlara İnanmak Caiz Mi, Haram Mı, Hükmü Ne?

On iki takım yıldızı üzerinden yapılan burç yorumları insanların doğduğu ay ve gün tarihlerine göre ayrılmaktadır. Burç yorumunu takip eden ya da merak edenlerin aklında burçlara inanmak günah mı soruları oluşuyor. İnsanların kişilik özelliklerini belirli açıklama ve tanımlama üzerinden yorumlayan burç yorumu haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı ve Nihat Hatipoğlu'nun bir yayınında yaptığı açıklamaya göre burçlar caiz mi, değil mi? Merak edilenlerin tamamı yazımızda.

Burçlara İnanmak Günah Mı?

Burçlarla ilgili en eski tarihli bilgilere, Sümerler'e ait çivi yazılarında rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra M.Ö 2000 yıllarında Akkadca, Hititçe ve Elamca metinlerde de burçlarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Tarihi asırları aşan burçlar ve yıldız yorumları günümüz insanları tarafından da takip ediliyor. Tabi bu merakın yanında burç yorumu haram mı sorusu da beraberinde geliyor. Konuyla ilişkili olarak Prof. Doktor Nihat Hatipoğlu, yaptığı bir yayın sırasında seyirciler tarafından sorulan "burçlara inanmak günah mı?" sorusunu şu şekilde yanıtlamıştır:

"Burçları takip etmeyin, burçları takip etmenin hiçbir anlamı ve faydası yok. Biz göğe gökten ibret almak niyetiyle bakarız ve gökten alacağımız ibretle kendimize bir yol çizeriz. Allah da gökleri yaratırken bunun için yaratmıştır. Burçlarla ilgili yazılanlara bakınız, yorumlarının yerlerini değiştiriniz tüm burçlar için geçerli olacaktır." Diyen Nihat Hatipoğlu son olarak mekanların ve zamanların insanlar üzerinde fiziki ve ruhsal anlamda etkilerinin olduğunu ama bu etkilerin sınırlı olacağını belirtti.

Diyanet'e Göre Burçlara İnanmak Caiz Mi?

Vatandaşların dini konularda merak ettikleri ve soruları olduğu zaman başvurdukları kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı burçlar caiz mi sorusunu yanıtladı. Kurumun yayınladığı Çağdaş İnanç Problemleri kitabında burçların dinimizce hükmü nedir geniş bir çerçevede incelenmiştir. Diyanet açıklamasına göre burç yorumu haram mı sorusunun açıklaması şu şekilde yapılıyor:

Yeryüzü halifesi olarak kabul edilen ve insan olarak adlandırılan varlığın, tüm karakter özelliklerini yıldızlara bakarak yorumlaması son derece abartılı ve gerçek dışıdır. İnsanları burç ve yıldız falı gibi yöntemlerle doğum tarihlerine göre sınıflandırmak, karakterlerini tespit etmeye çalışmak ve geleceklerini okumak İslam inancına göre meşru değildir. İnsanların kaderini ve geleceğini okumak dinimizce yasaklanmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi yorumuna göre burçlar şu şekilde değerlendiriliyor:

Burçların insan üzerindeki etkisine inanmak, İslâm'ın ilâhî iradeye yüklediği mutlak hâkimiyet anlayışı ile çatışmaktadır açıklamasına yer verilen bu yazıda eski dönem ve kavimlerde karşılaşılan gök cisimlerinin tanrılaştırıp tapmaya varan davranışlar ile tevhid (birlik) bilincine zarar verdiği söylenmektedir. Yıldızlara bakarak geleceği bilme iddiası ile ortaya çıkan falcılık ve kehanet sanatı gibi insanları etkisi altına alabilen söz ve davranışlar karşısında İslam Alimlerinin gereken hassasiyeti göstererek Müslümanları korumak amacıyla uyardığı belirtilmiştir.