Burdur bayram namazı saati 2022 belli oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş bayram namazı saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 il için Kurban Bayramı namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmıştı. Peki; Burdur'da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Burdur bayram namazı saati 2022.
Burdur ili için Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:18
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.
Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır