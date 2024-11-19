Burdur Fethiye Arası Kaç Km? Fethiye Burdur Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye muhteşem koyları ve plajlarıyla ünlü bir tatil beldesidir. Akdeniz'in berrak sularıyla çevrili olan bu şehir, doğasıyla ve tarihî kalıntılarıyla büyüleyici bir destinasyondur. Özellikle Ölüdeniz Plajı, dünyaca ünlü mavi lagünü ile her yıl birçok turisti kendine çekmektedir. Fethiye, sadece plajları ile değil, aynı zamanda tarihi Likya Yolu gibi trekking rotaları ile de doğaseverlerin ilgisini çeker. Burdur Fethiye arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular da bu yüzden ilgi odağıdır.

Burdur Fethiye Arası Kaç Km?

Burdur ile Fethiye arasındaki mesafe, yaklaşık 205 kilometre olarak hesaplanmaktadır. Bu mesafe, karayolu ile yapılan bir yolculukta kat edilebilir. Bu seyahat, hem doğal güzellikleri hem de yerel yaşam tarzlarını keşfetmek için bir fırsat sunar.

Fethiye Burdur Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bu iki şehir arasındaki yolculuk, karayolu ile ortalama 2.5 ile 3 saat arasında sürmektedir. Yolculuk süresi, trafik durumu, hava koşulları ve seçilen güzergaha bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Seyahatinizi daha konforlu hale getirmek için dinlenme molaları vermek, yolda geçireceğiniz süreyi değerlendirmek açısından faydalı olabilir. Bu süreçte hem yerel lezzetleri tatma hem de doğal güzelliklerin tadını çıkarma fırsatı bulabilirsiniz. Yolda karşılaşacağınız tarım arazileri ve yerel ürünler, seyahatinizi daha keyifli hale getirecek unsurlardır.