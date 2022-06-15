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Giriş Tarihi: 15.6.2022 13:01 Son Güncelleme: 15.6.2022 13:01

Burdur Nerede? Burdur Hangi Bölgede, Türkiye’nin Neresinde Ve Nasıl Gidilir?

Burdur Nerede? Burdur Hangi Bölgede, Türkiye’nin Neresinde Ve Nasıl Gidilir?

Burdur, nüfusu ortalamaya göre oldukça sakin bir sayıda olan şehirlerimizden birisidir. Göller Yöresi bölgesinin tam merkezinde konumlanmış olan Burdur doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve tarihi mekanlarıyla gezilip görülmeye değer bir şehirlerimizdendir. Ülkemizin şehirleri ve onlar hakkında bilgiler öğrenmek hem genel kültürümüzü geliştirmek adına hem de seyahatlerde kolaylık elde etmek adına oldukça faydalı bir eylemdir. Peki, Burdur nerede? Burdur hangi bölgede? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kesişme noktasında bir bölgede yer alan Burdur, sakin nüfusu ve gezilecek güzellikleri ile son zamanlarda rağbet gören şehirlerimizden birisidir. Yılın her döneminde sıklıkla ziyaret edilen bu şehir hakkındaki detaylı bilgileri sizler için derleyip bir araya getirdik. Burdur Türkiye'nin neresinde? Burdur'a nasıl gidilir? İşte ayrıntılı bilgiler...

Burdur Nerede, Hangi Bölgede?

Burdur, Türkiye'nin Göller Yöresi olarak anılan alanda yer alır. Akdeniz Bölgesi şehirleri arasında yer alan bu güzel şehrimizin yön olarak ülkemizin güneybatı köşesinde bulunmaktadır. Burdur'un güncel nüfusu 260.000, yüzölçümü ise 6.887 kilometrekaredir. Kemer, Bucak ve Yeşilova başta olmak üzere toplam 10 ilçesi mevcuttur.

Burdur'a Nasıl Gidilir?

Burdur yılın her döneminde bolca ziyaretçi ağırlayan bir şehirdir. Bunun sebebi ise, dünyaca ünlü Salda Gölü başta olmak üzere İnsuyu Mağarası, Bakibey Konağı, Saat Kulesi, Burdur Müzesi ve Kibyra Antik Kenti gibi doğal güzelliklerle turistik mekanlara ev sahipliği yapıyor olmasıdır.

Burdur'a ulaşmak için hem karayolu hem de havayolu tercih edilebilir. İstanbul, Ankara ve Antalya yollarının Burdur'dan geçiyor olması karayolu ile ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Havayolu tercih edildiği takdirde Süleyman Demirel Havalimanı üzerinden Burdur'a ulaşmak mümkündür. Bu havalimanı ile Burdur ili arasında yaklaşık olarak 24 kilometrelik bir mesafe söz konusudur.

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Burdur Nerede? Burdur Hangi Bölgede, Türkiye’nin Neresinde Ve Nasıl Gidilir?
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