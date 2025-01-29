Burdur Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Burdur Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Burdur, coğrafi konumu itibarıyla bir kavşak noktası olarak görülür. Şehir, hem bölgesel hem de ulusal yollar üzerinde önemli bir durak haline gelmiştir. Bu nedenle Burdur Otogarı, yalnızca ulaşımın kolaylaştırıldığı bir mekan değil, aynı zamanda bölgenin kültürel çeşitliliğini yansıtan bir noktadır. Yol tarifi ile Burdur Otogarı'na nasıl gidilir, hangi ilçede, nerede soruları çevre ilçelerden gelenlerin terminale varışını kolaylaştıracak bilgileri edinmesini sağlar.

Burdur Otogar Nerede?

Burdur Otogarı, Burdur il merkezine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alan otogar, merkezi konumu sayesinde yolcuların kolaylıkla ulaşabileceği bir noktadadır.

Yol Tarifi ile Burdur Otogarı'na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Burdur Otogarı'na gitmek için birçok seçenek mevcuttur. Bunları inceleyecek olursak eğer:

1. Özel Araç ile Ulaşım

Özel araçla Burdur Otogarı'na gitmek isteyen yolcular için şehir merkezinden otogara ulaşım oldukça kolaydır. Şehir merkezinden otogara gitmek için Armağan İlci Bulvarı veya Isparta-Burdur Yolu takip edilebilir. Çevre illerden gelen yolcular için de D-650 Karayolu ve D-320 Karayolu, otogara erişim sağlayan başlıca yollar arasındadır.

2. Toplu Taşıma ile Ulaşım

Burdur Otogarı'na toplu taşıma ile ulaşım sağlamak için belediye otobüsleri ve dolmuşlar hizmet vermektedir. Aşağıda otogara ulaşım sağlayan toplu taşıma araçları listelenmiştir:

13 Numaralı Belediye Otobüsü Hattı:

Otogar – Emek Mahallesi – Atatürk Mahallesi – Polis Lojmanları güzergâhında çalışarak otogara doğrudan ulaşım sağlar.

Otogar – Emek Mahallesi – Atatürk Mahallesi – Polis Lojmanları güzergâhında çalışarak otogara doğrudan ulaşım sağlar. Dolmuşlar:

Şehir merkezinden kalkan dolmuşlar, otogara ulaşmak isteyen yolcular için hızlı ve ekonomik bir seçenektir. Bu dolmuşlar 10-15 dakika aralıklarla hareket etmektedir.

3. Taksi

Burdur şehir merkezinden veya çevre mahallelerden otogara gitmek için en hızlı seçeneklerden biri taksi kullanımıdır. Taksi, özellikle valiz taşırken veya acil durumlarda oldukça pratik bir çözüm sunar. Şehir merkezinden Burdur Otogarı'na taksi ile ulaşım, yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir ve mesafeye bağlı olarak makul bir ücret karşılığında gerçekleşir.

4. Yürüyüş

Eğer şehir merkezine yakın bir noktada bulunuyorsanız, Burdur Otogarı'na yürüyerek ulaşmanız da mümkündür. Otogar, şehir merkezine sadece 3 kilometre uzaklıktadır ve bu mesafe 30-40 dakika içerisinde yürüyerek katedilebilir. Ancak, valiz taşımanız gereken bir durumdaysanız yürüyüş yerine başka bir ulaşım alternatifi değerlendirmeniz daha rahat olacaktır.