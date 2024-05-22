Burdur’da 4 aylık bebek kaza kurbanı oldu

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 aylık T.N.G. bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.