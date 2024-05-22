Burdur’da 4 aylık bebek kaza kurbanı oldu

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyü Isparta-Antalya karayolunda meydana geldi. Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Abdülkadir G. (57) idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan İbrahim G. ve 4 aylık bebek T.N.G. ağır yaralanırken, Ceren G. ise hafif şekilde yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 aylık T.N.G. bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.