Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da acı olay: Bugün düğünleri olacaktı! Genç çiftin cansız bedenleri bulundu...
Giriş Tarihi: 25.04.2026 13:45 Son Güncelleme: 25.04.2026 13:46

Burdur'un Çavdır ilçesinde bugün düğünleri olacak genç çift, evlerinde ölü bulundu. Çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

ÇİFT CANSIZ HALDE BULUNDU

Yakınların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken ölüm nedenleri yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

ELEKRİK AKIMI İHTİMALİ

Evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

