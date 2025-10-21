Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da acı olay: Saman balyalarının altında kalarak can verdi!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 16:24

Burdur'da saman balyalarının altına kalan 56 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasının ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Acı olay, saat 13.00 sıralarında Düğer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan Mehmet Ali Bardaş'ın (56), üzerine saman balyaları düştü. Balyaların altına kalan çiftçinin yardımına çevredeki vatandaşlar geldi. Vatandaşların yardımı yetersiz kalması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasının ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Bardaş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

