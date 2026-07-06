Burdur’da acı olay: Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Bucak'taki Onaç Barajı kenarına 3 arkadaşıyla pikniğe giden İbrahim Bozkurt, dün saat 16.30 sıralarında serinlemek için göle girdi. Kıyıdan yaklaşık 15- 20 metre uzaklaştıktan sonra gözden kaybolan Bozkurt'u göremeyen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.