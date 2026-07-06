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Giriş Tarihi: 6.07.2026 10:53

Burdur'da acı olay: Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Burdur'un Bucak ilçesinde arkadaşlarıyla pikniğe giden İbrahim Bozkurt (34), serinlemek için girdiği Onaç Barajı'nda gözden kayboldu. Dalgıçların 2 saatlik arama kurtarma çalışmasıyla gencin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA Yaşam
Burdur’da acı olay: Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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Bucak'taki Onaç Barajı kenarına 3 arkadaşıyla pikniğe giden İbrahim Bozkurt, dün saat 16.30 sıralarında serinlemek için göle girdi. Kıyıdan yaklaşık 15- 20 metre uzaklaştıktan sonra gözden kaybolan Bozkurt'u göremeyen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Burdur'dan gelen AFAD dalgıç ekibi, arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını Kaymakam Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş de takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından dalgıçlar, İbrahim Bozkurt'un cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta göl tabanında buldu. Sudan çıkarılan Bozkurt'un cesedi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR

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Burdur'da acı olay: Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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