Burdur’da başıboş köpek dehşeti: İmdadına feryadını duyan mahalleli yetişti!

'YERDE BAYAĞI SÜRÜKLENDİM'

Sabah yürüyüş yapmaya çıktığını söyleyen K.K., "Okul tatil olduğu için sabah yürüyüşü yapıyordum. Üzerime bir köpek geldiğini gördüm. Sonrasında 5- 6 köpek daha gelerek havlamaya başladı. Etrafımı köpekler sardı, havlamaya başladılar. Bana saldırdılar. Elimde, belimde, bacağımda yaralar var. Yerde bayağı sürüklendim. Bağırdım. Çevredekiler yetişti. Bir abi arabayla yanıma geldi. Ambulansı aradı. O sırada köpekler gitti. Ambulansla hastaneye geldim. Duyduğum kadarıyla benden önce de geçen günlerde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayanlar olmuş. Etrafta bu kadar başıboş köpeğin dolaşması normal değil" dedi. K.K.'nin ailesinin, olayla ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.