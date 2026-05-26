Burdur’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Burdur bayram namaz saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:44

Kurban Bayramı coşkusu ve heyecanı yaşanırken, Burdur’da ikamet eden vatandaşların en çok merak ettiği "Burdur'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt buldu. 2026 Kurban Bayramı il il bayram namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda netleşti.

İslam aleminde büyük bir heyecanla karşılanan Kurban Bayramı ile, Burdur genelinde bayram sabahının manevi huzurunu camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Böylece Diyanet tarafından açıklanan bayram namaz saatleri ön plana çıktı.


BURDUR'DA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 Kurban Bayramı namazı Burdur'da, 27 Mayıs Çarşamba günü ve 06:14 saatinde kılınacak.


BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.



BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.

Zehra Demirok - Editör

