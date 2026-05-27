Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da dehşet: Tartıştığı eski eşini tabancayla vuran şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 27.05.2026 13:59

Burdur'da eski eşi S.Ö. ile tartışan V.Ö., kadını tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hayati tehlikesi bulunan kadın Isparta’ya sevk edilirken, olay yerinden kaçan saldırgan koca, jandarmanın 2 günlük takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde merkeze bağlı Çallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ö. ile eski eşi S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda V.Ö., yanındaki tabanca ile S.Ö.'yi vurarak kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi. Eski eşini vuran V.Ö. ise, jandarma ekiplerinin 2 gün süren çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
