Burdur’da elektrikli soba faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangın, saat 09.00 sıralarında Yeşilova ilçesi Güney Köyünde meydana geldi. Şerife ve Durmuş Boz çiftine ait evde elektrikli sobadan olduğu sanılan yangın çıktı. Alevler bir anda evin tamamını sardı. Evin yandığını gören komşuları dururum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

Yangında yaşlı çift evde mahsur kalırken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken evde yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedeni Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılırken evde incelemeler devam ediyor. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.