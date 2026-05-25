Burdur’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 25.05.2026 09:47

Burdur'da dün akşam saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç 20 metrelik uçuruma devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Karakent - Kavacık köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafetin Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Zühre Ö. ve Büşra Dilara Ö. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Araçta sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarılırken sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
