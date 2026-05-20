Burdur’da feci kaza! Okul servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 20.05.2026 17:04

Burdur’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Okul servisi ile otomobil çarpışırken ekipler peş peşe geldi. Korkunç olayda 7 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA
Kaza, saat 13.00 sıralarında Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 15 AY 489 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile İbrahim K.'nin kullandığı 15 AAZ 731 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada servisteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
