Burdur’da feci kaza! Otomobil karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Diğer araç sürücüsü Kölemen ve yolcu konumundaki Haydar Duman hafif şekilde yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından Çavdır Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bir diğer yolcu olan Özlem Keskin ise Antalya Akdeniz Tıp Hastanesine sevk edildi.