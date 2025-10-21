Burdur’da geniş çaplı kaçakçılık operasyonu: 7 şüpheli gözaltında!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Burdur genelinde 15-17 Ekim tarihleri arasında yapılan planlı çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; O.B, İ.E.K., R.K., H.T., U.D., A.E ve A.A. isimli 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
ONLARCA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Şahsıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 3 adet pitos, 1 adet jeneratör, 11 adet muhtelif kazı malzemesi, 86 litre el yapımı viski, 10 litre etil/metil alkol, 10 adet alkollü içki aroması/kiti, ve 152 adet boş şişe ele geçirildi.