Burdur’da geniş çaplı kaçakçılık operasyonu: 7 şüpheli gözaltında!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Burdur genelinde 15-17 Ekim tarihleri arasında yapılan planlı çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; O.B, İ.E.K., R.K., H.T., U.D., A.E ve A.A. isimli 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.