Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Anahtarı üzerinde bırakılan taksiyi kaçırdı: Köşeyi dönemeden yakayı ele verdi!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:50

Burdur’da meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Anahtarı üzerinde bırakılan taksiye sanki kendi aracıymış gibi binen hırsız sokaktan çıkamadan yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli polise teslim edildi. İşte detaylar…

Olay, dün sabah saatlerinde Konak Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.K. taksi durağı önünde park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan M.Ö.'ye ait 15 T 0061 plakalı taksiye binerek uzaklaşmak istedi.

HIRSIZI TAKSİ SAHİBİ YAKALADI

Durumu fark eden taksi sahibi M.Ö. şahsı sokaktan çıkamadan koşarak yakaladı. Taksicinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından H.H.K. gözaltına alındı.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise saniye saniye çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın gelerek taksiye binmesi, taksi ile sokak üzerine hareket etmesi, taksinin şoförünün koşarak taksiye gelmesi ve şahsı taksiden çıkarması yer alıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
