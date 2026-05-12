Burdur’da hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Anahtarı üzerinde bırakılan taksiyi kaçırdı: Köşeyi dönemeden yakayı ele verdi!

Olay, dün sabah saatlerinde Konak Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.K. taksi durağı önünde park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan M.Ö.'ye ait 15 T 0061 plakalı taksiye binerek uzaklaşmak istedi.
HIRSIZI TAKSİ SAHİBİ YAKALADI
Durumu fark eden taksi sahibi M.Ö. şahsı sokaktan çıkamadan koşarak yakaladı. Taksicinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından H.H.K. gözaltına alındı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı ise saniye saniye çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın gelerek taksiye binmesi, taksi ile sokak üzerine hareket etmesi, taksinin şoförünün koşarak taksiye gelmesi ve şahsı taksiden çıkarması yer alıyor.