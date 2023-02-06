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Giriş Tarihi: 6.2.2023 00:49 Son Güncelleme: 6.2.2023 00:49

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA
Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Isparta-Antalya kara yolu Dereboğazı, Kazak tünelleri yakınında akşam saatlerinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 32 RH 037 plakalı araç ile 07 AKP 100 plakalı otomobil çarpıştı.

ANNE VE ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada otomobillerden birinde bulunan anne ve çocuk oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu olarak bulunan 2 kişi çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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