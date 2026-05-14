Haberler Yaşam Haberleri Burdur’da kahreden kaza! Motosikletli kamyonun altına girerek sıkıştı: 17 yaşındaki Burak hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:27

Burdur’da kahreden kaza! Motosikletli kamyonun altına girerek sıkıştı: 17 yaşındaki Burak hayatını kaybetti!

Burdur’da meydana gelen kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünün başına gelen kaza yürekleri burktu. Burak Dilli önce park halindeki otomobile çarptı sonra park halindeki bir kamyonun altına girerek sıkıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği kazada genç sürücü hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Burdur’da kahreden kaza! Motosikletli kamyonun altına girerek sıkıştı: 17 yaşındaki Burak hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde Menderes Mahallesi Şehit Ümit Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Burak Dilli idaresindeki 15 AEP 404 plakalı motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilk olarak park halindeki 32 HS 143 plakalı otomobile çarptı.

PARK HALİNDEKİ KAMYONUN ALTINA GİRDİ

Hızını alamayan motosiklet daha sonrasında park halindeki bir kamyonun kasa kısmın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Dilli kamyonun altında sıkışırken kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Dilli, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURDUR #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur’da kahreden kaza! Motosikletli kamyonun altına girerek sıkıştı: 17 yaşındaki Burak hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA