Burdur’da kaza yapan motosiklet yandı: Çarptığı sürücü alevlerin içinden çekip aldı!





'KAHRAMANLIK DEĞİL İNSANLIK GÖREVİ'

Bucakta kafe işleten ve olayın yaşandığı günde kafesinden çıkarak evine gittiğini ifade eden Burak Pekşen, "Evime döneceğim kavşakta yavaşladım ve sağ sinyalimi vermiştim. Ben daha dönemeden sağdan motosikletli bir kardeşimiz geldi. Sonrasında da bana çarptı zaten. O sırada da zaten şok oldum. Motosikletin de uçtuğunu görünce de hemen 112'yi aramaya çalışırken motosiklete doğru gidiyordum. Bu sırada da motosiklet bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsünün alevlerin içinde kaldığını görünce hemen onu alevlerin içinden çektim.