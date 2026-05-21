Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da önce taksi hırsızlığına karıştı, bu kez kendi evini yaktı: Şüpheli şahıs gözaltında
Giriş Tarihi: 21.05.2026 10:31

Burdur'da önce taksi hırsızlığına karıştı, bu kez kendi evini yaktı: Şüpheli şahıs gözaltında

Burdur'da geçtiğimiz günlerde taksi durağı önünde kontak anahtarı üzerinde bırakılan taksiye binen ve kendi aracı gibi sürmeye başlayan şüpheli, bu sefer kendi evini yaktı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıs, hastanede sağlık kontrolüne getirildiği esnada gazetecilerin neden evini yaktın sorusuna cevapsız bıraktı.

İHA Yaşam
Burdur’da önce taksi hırsızlığına karıştı, bu kez kendi evini yaktı: Şüpheli şahıs gözaltında
  • ABONE OL

Olay, 11 Mayıs günü Konak Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.K. taksi durağı önünde park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan M.Ö.'ye ait 15 T 0061 plakalı taksiye binerek uzaklaşmak istedi.

TAKSİ ÇALARKEN YAKALANMIŞTI

Durumu fark eden taksi sahibi M.Ö. şahsı sokaktan çıkamadan koşarak yakaladı. Taksicinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından H.H.K. gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERALARDA

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şahıs aklı dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için serbest bırakıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.



BU SEFER DE EVİNİ YAKTI

H.H.K isimli şahıs dün ise Menderens Mahallesinde bulunan ikametinde yangın çıkardı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan H.H.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. H.H.K. sağlık kontrolü için getirildiği Burdur Devlet Hastanesine ise kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'evini neden yaktın' sorusu cevapsız bıraktı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURDUR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur'da önce taksi hırsızlığına karıştı, bu kez kendi evini yaktı: Şüpheli şahıs gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA