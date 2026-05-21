Burdur’da önce taksi hırsızlığına karıştı, bu kez kendi evini yaktı: Şüpheli şahıs gözaltında

Olay, 11 Mayıs günü Konak Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.K. taksi durağı önünde park halinde bulunan ve üzerinde kontak anahtarı bırakılan M.Ö.'ye ait 15 T 0061 plakalı taksiye binerek uzaklaşmak istedi.
TAKSİ ÇALARKEN YAKALANMIŞTI
Durumu fark eden taksi sahibi M.Ö. şahsı sokaktan çıkamadan koşarak yakaladı. Taksicinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından H.H.K. gözaltına alındı.
BU SEFER DE EVİNİ YAKTI
H.H.K isimli şahıs dün ise Menderens Mahallesinde bulunan ikametinde yangın çıkardı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan H.H.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. H.H.K. sağlık kontrolü için getirildiği Burdur Devlet Hastanesine ise kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'evini neden yaktın' sorusu cevapsız bıraktı.