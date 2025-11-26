Burdur’da ’ters şerit’ magandası: Otomobile çarpıp devam etti! ’Ayıp oluyor valla’

Akılalmaz olay, saat 09.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büğdüz kavşağından ana yolda ters şeride giren H.H. idaresindeki kamyon, Antalya kavşağına kadar yaklaşık 10 kilometre ters şeritten ilerledi. Bu esnada kamyon sürücüsü bir otomobile çarparak durmadan yoluna devam etti.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ŞİKAYETÇİ OLDU
İhbar üzerine bölgede araştırma yapan trafik polisleri tarafından kamyon güvenli bir şekilde durduruldu. Sürücüye yapılan kontrolde alkol kullanmadığı tespit edilirken, sürücü sağlık kontrollünden ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilinde zarar oluşan sürücü ise kamyon sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi.