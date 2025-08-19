Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 17 Ağustos tarihinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında planlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Adem S. ve Emre E. isimli şahıslar gözaltına alınırken operasyonda bin 455 gram kubar esrar, 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre E. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Adem S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

